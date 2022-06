Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100) habe angekündigt, eigene Aktien im Wert von bis zu 250 Millionen Euro zurückzukaufen. Rückkäufe würden am 29. Juni 2022 beginnen und am 20. Januar 2023 enden.



Laut dem Bloomberg-Bericht sei Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) als Spitzenreiter hervorgegangen, um einen Vertrag über 50 Jets von Jet Airways zu erhalten. Der Deal habe einen Wert von rund 5,5 Milliarden US-Dollar. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht bekannt gegeben worden.



Einschätzungen von Analysten



- HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF) bei Jefferies auf "kaufen" hochgestuft. Kursziel auf 58,00 Euro festgelegt



- Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843) bei Morgan Stanley auf "verkaufen" herabgestuft. Kursziel auf 56,00 Euro festgelegt (28.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln den zweiten Tag in Folge höher, so die Experten von XTB.Westeuropäische Blue-Chip-Indices würden über 1% gewinnen. Polens WIG20 (W20) (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) sei mit einem Plus von 1,6% einer der Outperformer bei Redaktionsschluss. Russische Blue-Chip-Indices seien die einzigen, die niedriger gehandelt würden. Für heute stünden keine größeren Veröffentlichungen aus Europa im Wirtschaftskalender.DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) versuche erneut, die Obergrenze der Übergewichtsstruktur im Bereich von 13.290 Punkten zu durchbrechen. Ein Versuch, der gestern während des europäischen Morgenhandels unternommen worden sei, sei gescheitert und der Index sei zurückgegangen. Ein Pullback sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen und es sehe so aus, als würden die Bullen nicht aufgeben. Ein Durchbruch über die Übergewichtsstruktur würde theoretisch eine Trendwende signalisieren. (Quelle: xStation5)