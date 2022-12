Dem DAX/ DE30 sei es gelungen, über den lokalen Widerstand bei 14.025 Punkten zu klettern, der mit dem 23,6%-Retracement der letzten Aufwärtswelle zusammenfalle. Wenn es den Käufern gelinge, das aktuelle Momentum aufrechtzuerhalten, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der jüngsten Höchststände bei 14.730 Punkten bewegen. Sollte sich die Stimmung nach der Veröffentlichung der Daten am Nachmittag jedoch eintrüben, könnte ein weiterer Abwärtsimpuls in Richtung der Unterstützung bei 13.615 Punkten einsetzen. Dieses Niveau werde zusätzlich durch den SMA200 und den SMA100 gestützt.



Die BMW Group (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) und das Solid-State-Batterie-Start-up-Unternehmen Solid Power würden ihre gemeinsame Entwicklungspartnerschaft ausbauen. Solid Power Inc. werde dem deutschen Automobilhersteller geistige Eigentumsrechte zur Verfügung stellen, um mit der Produktion seiner Festkörperbatterien zu beginnen, die als potenzieller Wegbereiter gelten würden, da sie im Vergleich zu den gängigen Lithium-Ionen- oder Lithium-Eisenphosphat-Chemien theoretisch eine größere Reichweite, weniger Masse und ein schnelleres Aufladen böten.



Die Aktie der BMW Group sei an der wichtigen Unterstützung bei 78,55 Euro abgeprallt, die durch die vorherige Kursreaktion und das 23,6%-Retracement der letzten Aufwärtswelle markiert sei. Solange der Kurs darüber liege, könne ein erneuter Test der jüngsten Höchststände bei 82,80 Euro nicht ausgeschlossen werden. Gelinge es den Verkäufern hingegen, nach unten auszubrechen, könnte sich der Rückgang bis zur nächsten Unterstützung bei 75,85 Euro fortsetzen. (23.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices stiegen in der letzten Sitzung vor Weihnachten leicht, nachdem sie am Donnerstag fast 1% an Wert verloren hatten, so die Experten von XTB.Die Volatilität sei gering, da die Händler das US-Datenpaket einschließlich der PCE-Inflation am späteren Nachmittag abwarten würden, was die Stimmung an den Märkten beeinflussen könnte. Zu Beginn der Sitzung sei der Gesundheitssektor der Top-Performer gewesen, während Luxusgüter, Immobilien und der Technologiesektor die größten Nachzügler gewesen seien. Auf Wochenbasis steuere der DAX/ DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) auf einen weiteren Verlust zu. Die Sitzungen in Europa würden am Montag wegen des Feiertages nicht stattfinden.