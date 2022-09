WolfsburgFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erste Handelssitzung auf dem Alten Kontinent in dieser Woche bringt Zuwächse bei den meisten Aktienindices, so die Experten von XTB.Die erste Sitzung am deutschen Markt in dieser Woche bringe Gewinne in den meisten Wirtschaftssektoren. Starke Zuwächse würden u.a. Industriewerte und Gebrauchsgüter verzeichnen.Die Aktien von VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) (VOW1.DE) und Porsche SE ( ISIN DE000PAH0038 WKN PAH003 ) (PAH3.DE) würden sich gut entwickeln und weiterhin von der Euphorie um den geplanten Börsengang der Porsche AG profitieren. Lutz Meschke, Finanzvorstand der Porsche AG, habe erklärt, dass das Unternehmen aufgrund des starken Anlegerinteresses so schnell wie möglich für den Börsengang bereit sein wolle. (12.09.2022/ac/a/m)