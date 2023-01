Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist zum ersten Mal seit Ende Februar 2022 über die Marke von 15.000 Punkten gestiegen.



Die europäischen Aktienindices würden von der Risk-On Stimmung profitieren, die gestern an der Wall Street geherrscht habe. Der DAX / DE30 habe zum ersten Mal seit Ende Februar 2022 die 15.000-Punkte-Marke überschritten und notiere über dem Niveau vor der Invasion. Die Märkte hätten befürchtet, dass Powell in seiner gestrigen Rede die Notwendigkeit einer weiteren Straffung andeuten könnte, aber da der FED-Vorsitzende das Thema Wirtschaft oder Geldpolitik überhaupt nicht angesprochen habe, hätten die Märkte positiv reagiert. Ein Rückgang der Anleiherenditen gebe den Bullen in Europa heute ebenfalls Auftrieb. Die Stimmung werde auch durch vage Äußerungen russischer Beamter gestützt, wonach bei Treffen mit türkischen und ukrainischen Vertretern Vorschläge für einen möglichen Waffenstillstand gemacht und diskutiert worden seien. Allerdings gebe es keine weiteren Details zu dieser Story.



Die europäischen Aktienindices würden heute höher handeln und könnten bis zu 1% zulegen. Ein Blick auf die Futures auf den DAX / DE30 im Tageschart zeige, dass der Index versuche, die Widerstandszone um die psychologische 15.000-Punkte-Marke zu überwinden. Diese Zone habe als untere Grenze der Handelsspanne im Zeitraum März 2021 gedient - Februar 2022 und sei Schauplatz zahlreicher Kursreaktionen gewesen. (11.01.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >