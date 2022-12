Unternehmensnachrichten:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW) sei heute einer der DAX-Werte mit der besten Performance, nachdem der US-Konkurrent Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993) seine Ergebnisse veröffentlicht habe. Nike habe im nachbörslichen US-Handel um 13% zugelegt, nachdem das Unternehmen für das im November 2022 beendete Quartal einen Anstieg des weltweiten Umsatzes um 13% auf 13,3 Mrd. Dollar gemeldet habe (Erwartung 12,6 Mrd. Dollar). Die soliden Ergebnisse des US-Bekleidungsunternehmens hätten die Stimmung für den gesamten Sektor in Europa steigen lassen: Die Aktien von adidas hätten um über 3% zugelegt, während PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960) rund 8% höher gehandelt worden sei.



Einem Bericht von Bloomberg zufolge erwäge die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000), einigen ihrer bestverdienenden Angestellten eine Gehaltserhöhung von 4% zu gewähren, um ihnen zu helfen, die steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen. Allerdings werde in dem Bericht auch behauptet, dass der deutsche Kreditgeber die Boni für Debt und Equity Dealmaker kürzen werde.



Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650) habe erklärt, dass es seine Dividendenpolitik aussetzen und nicht länger an der Ausschüttung von mindestens 25% des operativen Nettoergebnisses als Dividende festhalten werde. Das Unternehmen habe gesagt, dass es nun jedes Jahr eine neue Ausschüttungsquote festlegen werde. Die empfohlene Dividende für das Geschäftsjahr 2021/22 sei auf 1,80 Euro je Aktie festgelegt worden, gegenüber 1,60 Euro je Aktie im Geschäftsjahr 2020/2021.



Einem Bericht von Ansa zufolge erwäge die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) eine Minderheitsbeteiligung an ITA Airways, einer staatlichen italienischen Fluggesellschaft. Dem Bericht zufolge erwäge Lufthansa eine 40-49%ige Beteiligung an dem Unternehmen, wodurch die italienische Regierung als Mehrheitseigentümer erhalten bliebe. (21.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln höher, wobei die wichtigsten westeuropäischen Blue-Chip-Indices um 0,6-1,1% zulegen, so die Experten von XTB.Die Futures auf den DAX / DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) würden rund 0,8% höher notieren. Die Lage an den weltweiten Märkten habe sich beruhigt, nachdem die Bank of Japan die Anleger gestern mit einem hawkishen Kurswechsel überrascht habe, aber der JPY habe den Großteil seiner gestrigen Gewinne halten können.Wie in unserer gestrigen Analyse angedeutet, gelang es dem DAX / DE30, im Bereich von 14.000 Punkten ein bullisches Kerzenmuster auszubilden und die untere Grenze einer lokalen Marktgeometrie zu verteidigen, so die Experten von XTB. Die Bullen hätten weiterhin die Kontrolle über den Index, der heute seine Gewinne auf 14.060 Punkte ausdehne. Es sei zu beachten, dass das 50%-Retracement des Ende 2021 gestarteten Abwärtsimpulses in der Nähe der 14.060-Punkte-Marke zu finden sei, und ein Durchbruch darüber würde die Aussichten für die Bullen weiter aufhellen. Sollte sich die Erholung fortsetzen und der Index sich weiter von den jüngsten Verlusten erholen, könnte das erste Ziel für die Käufer die Widerstandszone sein, die durch das 61,8%-Retracement markiert werde (Bereich um 14.600 Punkten).