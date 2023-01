Die Aktien von TeamViewer (ISIN DE000A2YN900/ WKN A2YN90) und SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94), die ihre Schätzungen für 2022 veröffentlicht hätten, würden heute ebenfalls Kursgewinne verzeichnen. TeamViewer erfülle seine Jahresprognose und melde ein Umsatzwachstum von 24% im 4. Quartal 2022 und 13% Wachstum für das gesamte Jahr 2022. Das Umsatzwachstum habe 24% betragen. Wir müssen jedoch bis zum 7. Februar auf die endgültigen Daten warten, so die Experten von XTB.



Was SHOP APOTHEKE betreffe, so werde hier ein Umsatzwachstum von 14% im Vergleich zum Vorjahr erwartet und allein das Wachstum der aktiven Kundenbasis solle 9,3 Millionen erreichen (gegenüber 7,9 Millionen im Jahr 2021). Das Unternehmen werde seinen Jahresbericht am 7. März vorlegen.



Die Futures auf den DAX/DE30 seien am Freitag über die Zone der jüngsten Höchststände ausgebrochen und hätten einen Weg zum nächsten Widerstand nahe der 15.000-Punkte-Marke eröffnet, die heute getestet werde. Die Händler würden nun auf den morgigen US-Inflationsbericht warten, der die nächsten Bewegungen bestimmen könnte.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mittwochshandel an den europäischen Märkten bringt eine Beschleunigung des seit Tagen anhaltenden Aufwärtsmomentums, so die Experten von XTB.Gestern seien die Indices nach Jerome Powells Rede gestiegen, der sich nicht zur aktuellen Situation geäußert habe, was den Markt beruhigt und die Anstiege befeuert habe. Nun würden die Anleger auf die morgigen US-Inflationsdaten warten. Der DAX/DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) verzeichne heute kräftige Zuwächse und steuere auf den Widerstand bei der 15.000-Punkte-Marke zu.