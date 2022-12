Der DAX / DE30 habe den heutigen Handelstag mit einer bullischen Kurslücke oberhalb der Unterstützung bei 14.025 Punkten begonnen, die mit dem 23,6%-Retracement der letzten Aufwärtswelle zusammenfalle. Gelinge es den Käufern, das aktuelle Momentum aufrechtzuerhalten, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der jüngsten Höchststände bei 14.730 Punkten fortsetzen. Andererseits sei zu bedenken, dass die allgemeine Stimmung aufgrund der aggressiven Haltung der Zentralbanken getrübt bleibe, sodass ein weiterer Abwärtsimpuls in Richtung der Unterstützung bei 13.615 Punkten einsetzen könnte. Dieses Niveau werde zusätzlich durch den SMA200 und den EMA100 gestützt. (Quelle: xStation5 von XTB)



Unternehmensnachrichten:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999) sei von Zacks auf "Strong Buy" hochgestuft worden. Grund dafür seien die positiven Gewinnaussichten, die zu einem Anstieg des Aktienkurses führen könnten. (27.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices starteten positiv in die verkürzte letzte Handelswoche des Jahres, da die Anleger die Ankündigung Chinas begrüßten, die Einreisebeschränkungen für Reisende ab dem 8. Januar zu lockern, was die Hoffnung auf eine Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weckte, so die Experten von XTB.Zu den Top-Gewinnern hätten die Luxusunternehmen LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292), KERING und Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670) gehört, die jeweils um mehr als 1,5% zugelegt hätten. Der DAX / DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei um mehr als 0,5% gestiegen, angeführt von Kursgewinnen bei Reise- und Konsumgüteraktien. Unterdessen habe eine heute von Reuters veröffentlichte Umfrage unter großen Verbänden ergeben, dass die deutschen Unternehmen für 2023 nur eine leichte Rezession erwarten würden. Andererseits habe eine Umfrage des IW-Wirtschaftsinstituts gezeigt, dass fast drei von fünf deutschen Industrieverbänden für das nächste Jahr pessimistisch seien und würden erwarten, dass ihre Unternehmen die Produktion drosseln würden, da die hohen Energiepreise aufgrund des Krieges in der Ukraine keine Anzeichen für ein Nachlassen zeigen würden.