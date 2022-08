Der ifo-Index für die deutsche Wirtschaft liege bei 88,5 Punkten, erwartet worden sei ein Rückgang auf 86,7 Punkte - bisheriges Niveau: 88,7 Punkte.



Die Einschätzung der aktuellen Lage gehe leicht zurück, die Einschätzung der Zukunft bleibe jedoch trotz der Erwartung eines starken Rückgangs unverändert.



Der Chefvolkswirt des ifo-Instituts weise jedoch darauf hin, dass angesichts der schwachen Lage in den Bereichen Handel und Energie sowie der hohen Inflation eine Rezession immer noch in Sicht sei.



Das BIP-Ergebnis für das 2. Quartal sei ebenfalls eine positive Überraschung gewesen und habe ein Wachstum von 1,8% im Jahresvergleich gegenüber den Erwartungen von 1,9% und einem früheren Wert von 3,9% im Jahresvergleich gezeigt.



DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Chart: Die deutschen Standardwerte würden heute versuchen zuzulegen und darum kämpfen, das 38,2%-Retracement (im Bereich von 13.250 Punkten) zu überwinden. Die nächsten Unterstützungsniveaus könne man im Bereich von 13.000 Punkten lokalisieren. (Quelle: xStation 5) (25.08.2022/ac/a/m)





FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige Handel an den wichtigsten europäischen Börsenplätzen bringt eine bessere Stimmung, so die Experten von XTB.Die Aktien in Deutschland und Frankreich würden um 0,56% bzw. 0,2% steigen.Die Aufmerksamkeit der Anleger in Deutschland habe sich heute auf die BIP-Daten für das zweite Quartal und den Index des ifo-Instituts gerichtet. Das EZB-Protokoll habe keine Auswirkungen auf den Markt gehabt. Die wichtigsten Ergebnisse würden nun der US-BIP-Bericht und die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung sein.