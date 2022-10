- Headline: 0,2% im Quartalsvergleich (Erwartung 0,1% / Vorwert 0,8%)

- Messung auf Jahresbasis: 2,1% im Jahresvergleich (Vorwert 4,1%)



Nachrichten:



Die Aktien von SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94) würden zulegen, nachdem die Gewinnprognosen für 2022 bestätigt worden seien.



Die Aktien von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560) würden trotz gesenkter Prognosen aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds um mehr als 5% steigen. Die Anleger hätten mit der Veröffentlichung schwacher Ergebnisse gerechnet.



Empfehlungen von Banken:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) werde von der Deutschen Bank auf "Kaufen" hochgestuft. Kursziel: 60 Euro. (31.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der erste Handelstag dieser Woche an den europäischen Märkten ist von gemischter Stimmung geprägt, so die Experten von XTB.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gebe am Montag nach und preise die heutigen Inflationsdaten der Eurozone ein. Die Inflationsrate habe deutlich über den Erwartungen gelegen, das BIP-Wachstum verlangsame sich.Inflation:- Monatliche Veränderung: 1,5% im Monatsvergleich (Vorwert 1,2%)- Kerninflation: 5,0% im Jahresvergleich (Erwartung 4,8% / Vorwert 4,8%)BIP: