Nachrichten:



Die Aktien von TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90) würden heute um mehr als 17% steigen, nachdem das Unternehmen gute Quartalszahlen veröffentlicht habe. Die Stimmung sei insbesondere durch die Nachricht begünstigt worden, dass das Unternehmen seine jährlichen Gewinnprognosen beibehalte.



NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV) habe ebenfalls seine Ergebnisse bekannt gegeben, deren Quartalsergebnisse den Markt positiv überrascht hätten.



Empfehlungen von Banken:



- Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750) mit Kursziel von 26 auf 27 Euro von der Deutschen Bank angehoben. (02.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mittwoch stand an den Aktienmärkten ganz im Zeichen des Wartens auf den Zinsentscheid in den USA, so die Experten von XTB.Am Morgen seien die PMI-Daten aus Europa veröffentlicht worden, die leicht unter den Prognosen gelegen hätten. Die ADP-Daten aus den USA hätten positiv überrascht, was einen leichten Abwärtsdruck auf die Bewertungen der Aktienindices verursacht habe.DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Chart: Der DE30 werde heute flach gehandelt. (Quelle: xStation 5)