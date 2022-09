Die Aktien von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4) stünden heute unter Abwärtsdruck und würden damit auf die Nachricht reagieren, dass Mitglieder des Verwaltungsrats des Unternehmens ihre Anteile an dem Unternehmen verkauft hätten.



Einschätzungen von Analysten:



Credit Suisse habe die Aktien der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278) auf "underperform" zurückgestuft. Das Kursziel sei von 88 auf 78 Franken gesenkt worden.



Morgan Stanley habe das Kursziel für die Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) von 8,20 Euro auf 7,30 Euro gesenkt.



Morgan Stanley habe das Kursziel für die Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) von 11,40 Euro auf 13,00 Euro erhöht. (15.09.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Donnerstagssitzung an den Märkten des Alten Kontinents bringt eine gemischte Stimmung unter den großen Aktienindices, so die Experten von XTB.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewege sich derzeit in der Nähe des gestrigen Schlusskurses. Was die heutigen Makrodaten betreffe, so würden sich die Anleger vor allem auf die US-Arbeitslosenanträge (14:30 Uhr), die Einzelhandelsumsätze (14:30 Uhr) und die Industrieproduktion (15:15 Uhr) konzentrieren.DE30 im D1-Chart: Die deutschen Werte würden heute uneinheitlich gehandelt und hätten Mühe, die Unterstützung bei 13.000 Punkten zu halten. (Quelle: xStation 5)