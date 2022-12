Die heutige Sitzung bringe einen moderaten Rückzug der Aktien, die in den vergangenen Tagen zugelegt hätten. Die Aktien von adidas stünden unter leichtem Abwärtsdruck, während die Aktien von Porsche um fast 1,5% zulegen würden. Lufthansa und Hyundai würden mit einem Minus von fast 4,5% derzeit die größten Kursverluste verzeichnen. Dagegen seien die Aktien von Mynaric und Tesla die größten Gewinner.



Novartis habe einen Vergleich in einem Kartellverfahren in den USA erzielt. In dem Verfahren sei es um die Verzögerung der Einführung von Generika (Nachahmerpräparaten) des Bluthochdruckmittels Exforge gegangen. Das Unternehmen habe eingewilligt, 245 Millionen Dollar zu zahlen. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit um fast 0,3% zulegen.



Die Stimmung habe sich im Laufe des heutigen Handelstages etwas aufgehellt. Deutliche Kursgewinne hätten vor allem Unternehmen aus dem Automobilsektor (ohne Hyundai) verzeichnet. Auch im Halbleiter- und Pharmasektor herrsche eine bessere Stimmung. (29.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der erste Teil des heutigen Handels an den europäischen Märkten bringt eine Verbesserung der Stimmung in Europa, so die Experten von XTB.Der Wirtschaftskalender erwarte die Anleger heute mit Daten zu den US-Arbeitslosenanträgen und Daten zu den Gas- und Ölvorräten gemäß der U.S. Energy Information Administration (EIA). Der DAX/ DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) notiere 0,5% über dem gestrigen Schlusskurs. Der Index halte sich weiterhin oberhalb des EMA50.