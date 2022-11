Nachrichten:



Kräftige Kursrückgänge würden heute die Aktien der SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94) verzeichnen, die ein Pilotprogramm für elektronische Rezepte in Westfalen-Lippe abgebrochen habe. Die Aktien würden mehr als 15% verlieren.



Die Aktien von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) würden trotz der Veröffentlichung guter Finanzergebnisse mehr als 4,5% verlieren. Die Stimmung sei jedoch durch unveränderte Gewinnprognosen getrübt worden, die die Anleger enttäuscht hätten. Das Unternehmen habe außerdem gewarnt, dass die Lage der Verbraucher aufgrund der steigenden Inflation immer schwieriger werde.



Empfehlungen von Banken:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) werde von der Deutschen Bank auf "Halten" herabgestuft. Kursziel: 7,50 Euro. (03.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag ist die Stimmung an den europäischen Märkten nach der gestrigen FOMC-Sitzung, die zu hawkishen Kommentaren geführt hat, schlecht, so die Experten von XTB.Heute richte sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die BoE, die die Zinssätze im Einklang mit den Erwartungen der Analysten angehoben habe, auch wenn die Kommentare der Banker selbst einen dovishen Ton hätten.DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Chart: Der Index setze am Donnerstag die gestern eingeleitete Talfahrt fort. (Quelle: xStation 5)