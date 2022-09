Einschätzungen von Analysten:



- Stifel habe die Aktie der Deutschen Lufthansa von "kaufen" auf "halten" abgestuft. Das Kursziel sei auf 50 Euro gesunken (zuvor 55 Euro).



- Stilfel habe auch das Kursziel für die Fraport-Aktie (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) von 75 auf 60 Euro gesenkt.



- Berenberg habe das Rating für die Aktien der Roche Holding (ISIN CH0012032113/ WKN 851311) von "halten" auf "kaufen" angehoben. Das Kursziel liege bei 380 CHF (vorher 350 CHF).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die heutige Sitzung am deutschen Aktienmarkt bringt eine gemischte Stimmung unter den Anlegern, so die Experten von XTB.Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) werde derzeit mit einem Minus von 0,5% gehandelt und setze damit den Ausverkauf fort, der nach den gestrigen düsteren US-Inflationsdaten begonnen habe.Die Aktien der Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) würden heute fast 2% verlieren, da die Bundesregierung ihre letzten Aktien an internationale Investoren verkaufe. Die Regierung verkaufe alle Aktien des Unternehmens nach zwei Jahren, als das Covid-Hilfsprogramm im Jahr 2020 begonnen habe. Dennoch habe der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Carsten Spohr, kommentiert, dass das Unternehmen froh über den Ausstieg des Staates als Großaktionär sei. Die heutigen Kursverluste seien von Stifel weiter unterstützt worden, die ihre Empfehlung für die Aktien des Unternehmens herabgesetzt hätten. Wie Reuters berichte, sei die ganze Situation von Klaus-Michael Kühne ausgenutzt worden, der seine bestehende Beteiligung aufgestockt habe.