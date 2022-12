Nachrichten:



Im Mittelpunkt der heutigen Sitzung stünden die Aktien von flatexDEGIRO, die mehr als 27% verlieren würden. Am Wochenende sei bekannt geworden, dass die Finanzaufsicht BaFin bei einer Sonderprüfung Mängel in der Organisation und der Unternehmensführung festgestellt habe. Das Unternehmen sei gezwungen gewesen, Gewinnwarnungen zu veröffentlichen. Das Unternehmen werde höchstwahrscheinlich auf die Zahlung einer Dividende verzichten.



Auch die Aktien von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) würden Rückgänge verzeichnen. Die Bank of America habe ihre Kaufempfehlung zurückgenommen. (05.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der erste Handelstag an der deutschen Börse in dieser Woche bringt moderate Rückgänge bei den Bewertungen der im DAX / DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) enthaltenen Aktien mit sich, so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf die Aktie von flatexDEGIRO (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111), die mehr als 27% verliere. Was den Wirtschaftskalender betreffe, so würden die Anleger heute die ISM-Daten (Institute for Supply Management) aus den USA für den Dienstleistungssektor erhalten.