Der Geschäftsklimaindex, der vom ifo-Institut erstellt worden sei, sei gesunken und auch der Index zur aktuellen Lage in der deutschen Wirtschaft stehe unter Druck. Der Präsident des Instituts habe angedeutet, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft deutlich verschlechtert habe und habe vor einer schwächeren Aussicht im Sommer gewarnt. Der Geschäftsklimaindex für Deutschland im Mai habe sich deutlich stärker verschlechtert als erwartet.



- Der Wert habe bei 91,7 gegenüber einer Prognose von 93 und einem früheren Wert von 93,6 gelegen.



- Die ifo-Erwartungen in Deutschland im Mai hätten bei 88,6 (Prognose: 91,6; vorheriger Wert: 92,2) gelegen.



Die Futures-Kontrakte würden auf dem deutschen Leitindex (DE30) im H4-Chart basierend. Der Index notiere heute im Minus und kämpfe darum, die Marke von 16.000 Punkten zu überschreiten. Der SMA200 habe sich vorerst als signifikanter Support erwiesen. Betrachte man jedoch die historischen Kursreaktionen, deute ein Durchbrechen dieses Durchschnitts in der Regel auf einen Rückgang unter diesen hin. (Quelle: xStation5 von XTB) (24.05.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Mitte der Woche bringt eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bei den europäischen Benchmarks, so die Experten von XTB.Neben dem deutschen Leitindex DAX , der fast 1,3% an Wert verliere, hätten auch der FTSE (UK100) ( ISIN GB0001383545 WKN 969378 ) und der CAC40 (FRA40) ( ISIN FR0003500008 WKN 969400 ) deutlich nachgegeben. Der Geschäftsausblick in Deutschland habe sich erstmals seit Oktober verschlechtert. Die Anleger würden heute erneut die Risiken erkennen, die sich aus dem geldpolitischen Straffungszyklus der EZB ergeben würden, der vor dem Hintergrund schwächer werdender makroökonomischer Daten durchgeführt werde.