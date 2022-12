Das ifo-Institut gehe davon aus, dass die Wirtschaft vor allem im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 schrumpfen werde.



Die Inflation werde Ende 2022 voraussichtlich bei 7,8% und im nächsten Jahr bei 6,4% liegen. Im Jahr 2024 werde die Inflation voraussichtlich 2,8% betragen.



Nachrichten:



Die Aktien von Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990) würden nach einer Kaufempfehlung der UBS steigen. Die Bank habe ihr Kursziel von 184 Euro auf 210 Euro erhöht. Die Merck-Aktien würden um mehr als 1,5% zulegen.



Die Aktien von TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00) würden fast 7% verlieren, nachdem bekannt geworden sei, dass die Rückzahlung eines staatlichen Darlehens, das im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie über das Kapitalerhöhungsprogramm des Unternehmens ausgezahlt worden sei, geplant sei. (14.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Mittwochssitzung am deutschen Aktienmarkt bringt moderate Rückgänge im DAX / DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf die FOMC-Entscheidung, die Prognosen und die Rede von Powell, die in den kommenden Monaten die Stimmung an den Märkten maßgeblich beeinflussen würden. Das ifo-Institut und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hätten ihre Prognosen für das Jahr 2023 vorgelegt. Die Institute würden mit einer Rezession in der Wirtschaft rechnen, die jedoch nicht zu einem Crash führen werde.Das deutsche BIP werde 2023 um 0,1% sinken (eine frühere Prognose habe einen Rückgang um 0,3% vorgesehen).