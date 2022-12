Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die EZB hat auf ihrer Dezember-Sitzung die Zinssätze um 50 Basispunkte angehoben, so die Experten von XTB.



Dies sei die vierte Zinserhöhung in Folge. Damit steige die Einlagefazilität auf 2%, der Refinanzierungssatz auf 2,5% und der Spitzenrefinanzierungssatz auf 2,75%, ein Niveau, das seit vierzehn Jahren nicht mehr erreicht worden sei. Die politischen Entscheidungsträger hätten außerdem erklärt, dass sie aufgrund der erheblichen Aufwärtskorrektur der Inflationsprognosen mit einer weiteren Anhebung rechnen würden. Die Inflationsprognosen seien nach oben korrigiert worden, wobei die durchschnittliche Inflation im Jahr 2022 8,4% erreichen solle, bevor sie im Jahr 2023 auf 6,3% sinken dürfte. Für 2024 werde dann eine durchschnittliche Inflationsrate von 3,4% und für 2025 von 2,3% prognostiziert. Was das BIP anbelange, so könnte die Wirtschaft des Euroraums im laufenden und im nächsten Quartal schrumpfen, was auf die Energiekrise, die hohe Unsicherheit, die Abschwächung der globalen Wirtschaftstätigkeit und die restriktiveren Finanzierungsbedingungen zurückzuführen sei.



Der DAX / DE30 sei nach der EZB-Entscheidung stark gefallen und steuere auf die Unterstützung bei 14.127 Punkten zu.

