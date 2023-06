Analysten der RBC würden kommentieren, dass weitere Kursgewinne bei Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) durch Lieferkettenprobleme begrenzt seien, was die Institution dazu veranlasst habe, die Aktien des Unternehmens auf "Market Perform" herabzustufen und ein Kursziel von 140 Euro festzulegen.



Die Institution sehe jedoch positive Faktoren rund um das Unternehmen. Insbesondere bewerte RBC die folgenden Punkte als positiv: Kapitalallokation, eingehende Flugzeugbestellungen und die Aussicht auf erhöhte Liefermengen.



Die Aktien von Airbus (AIR.DE) würden jedoch nicht auf die Ankündigung von RBC reagieren und während der heutigen Sitzung um fast 0,9% zulegen. (Quelle: xStation5 von XTB)



Die Aktien von Rheinmetall würden die anhaltende Aufwärtsbewegung fortsetzen und heute um knapp 4,65% zulegen. Das Unternehmen habe gestern bekannt gegeben, dass es in den kommenden Wochen einen Vertrag mit der deutschen Bundesregierung über die Lieferung von Munition im Wert von Milliarden von Euro abschließen werde.



Das Unternehmen erwarte, dass 2023 sein "bestes Jahr in Bezug auf Auftragseingänge" sein werde. Zum jetzigen Zeitpunkt werde erwartet, dass die Aufträge für das Gesamtjahr "zweistellige Werte (in Milliarden Euro)" erreichen würden, habe der Unternehmensvertreter hinzugefügt.



Rheinmetall (RHM.DE) seien die heutige Sitzung mit einer deutlichen Aufwärtsgap gestartet. (Quelle: xStation5 von XTB)



Nach der gestrigen Ankündigung eines prognostizierten Rückgangs der Gewinne aus dem FICC (Schuldenhandels-) Bereich setze sich die Verkaufswelle bei den Aktien der Deutschen Bank fort, die heute um mehr als 3% verlieren würden. (16.06.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzte Handelssitzung dieser Woche an den europäischen Märkten setzt das positive Stimmungsbild der Investoren fort, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex DAX und darauf basierende Kontrakte würden neue Allzeithochs erreichen. Der Kalender für die heutige Sitzung sei relativ leer, und die einzige erwähnenswerte Veröffentlichung werde das Michigan Sentiment sein. Es sei jedoch erwähnenswert, dass heute der "Hexensabbat" sei (Verfall von Futures-Kontrakten), was zu einer erhöhten Volatilität am Abend führen könne.Die Stimmung in Europa während der letzten Handelssitzung dieser Woche sei positiv. Der Metallsektor verzeichne derzeit die größten Verluste. (Quelle: xStation5 von XTB)Die DAX-Futures würden heute nahezu 1,1% höher notieren, wobei die Umschichtung des Index-Kontrakts berücksichtigt werde. Der deutsche Benchmark-Index steige auf neue Allzeithochs. (Quelle: xStation5 von XTB)