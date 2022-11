Nachrichten:



Die Aktien von TAG Immobilien (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350) würden heute um fast 7% fallen. Der Markt reagiere auf die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal und die Entscheidung, keine Dividende für das Geschäftsjahr 22 zu zahlen.



Auch die Aktien von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) würden Rückgänge verzeichnen. Cevian, ein Aktionär von ThyssenKrupp, biete über UBS rund 23,4 Millionen Aktien zu einem Preis von 5,15 Euro pro Aktie an. Das Angebot richte sich an internationale institutionelle Anleger im Rahmen einer Privatplatzierung. UBS werde als alleiniger Bookrunner fungieren. Der Preis entspreche einem Abschlag von 4,7% gegenüber dem letzten Schlusskurs. Die Aktien würden derzeit fast 4,5% verlieren. (22.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Dienstagshandel an den europäischen Märkten bringt eine etwas bessere Stimmung, so die Experten von XTB.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere in der Nähe der gestrigen Schlusskurse und bleibe im Bereich der Höchststände der seit mehreren Tagen andauernden Konsolidierung. Der Wirtschaftskalender für heute sei im Wesentlichen leer.