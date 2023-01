Unternehmensnachrichten und Empfehlungen von Banken:



Die Aktien von Mynaric (ISIN: DE000A31C305, WKN: A31C30) würden heute um mehr als 13,5% zulegen, nachdem ein neuer, nicht genannter Kunde aus den USA einen Vertrag über die Lieferung von optischen Kommunikationsterminals CONDOR Mk3 abgeschlossen habe. Der Auftragswert belaufe sich auf rund 24 Mio. Dollar.



Die Aktien von Mynaric würden in der Zone der Allzeittiefs bleiben. (Quelle: xStation5 von XTB)



UBS halte an ihrer Kaufempfehlung für die Aktien von Merck KGAA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990) und Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) fest.



Morgan Stanley erhöhe seine Empfehlung für Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400) auf "Kaufen". Das Kursziel werde auf 248 Euro gegenüber zuvor 205 Euro gesetzt.



Die Futures auf den DAX / DE30 seien am Freitag über die Zone der jüngsten Höchststände ausgebrochen und hätten den Weg zum nächsten Widerstand nahe der 15.000-Punkte-Marke eröffnet. Es sei jedoch erwähnenswert, dass sich der Index auf Tagesbasis laut RSI-Indikator in einer überkauften Zone befinde. (Quelle: xStation5 von XTB) (09.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der erste europäische Handelstag in dieser Woche bringt für die meisten Unternehmen moderate Gewinne, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere derzeit im Plus, allerdings hätten die Futures die Aufwärtsdynamik gebremst. Der Wirtschaftskalender für heute sei relativ leer. Stattdessen würden sich die Anleger auf die Reden der Notenbanker der FED und der BoE konzentrieren.Der Sentix-Index, der die Erwartungen der Finanzanleger messe, habe mit einem Wert von -17,5 über den Erwartungen gelegen, da die Prognosen bei -18,1 gelegen hätten.