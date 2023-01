Unternehmensnachrichten und Empfehlungen von Banken:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000) lege heute um fast 3% zu, nachdem das Unternehmen eine Beteiligung an dem niederländischen IT-Unternehmen Incooling B.V. erworben habe. Das Unternehmen habe keine näheren Angaben über den Umfang oder den Nennwert der Beteiligung an dem Unternehmen gemacht.



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8) notiere fast 1% höher, nachdem das Unternehmen beschlossen habe, einen Teil seines Geschäfts an die britische INEOS-Gruppe zu verkaufen.



Luxusgüterunternehmen würden heute den europäischen Markt belasten. Die Aktien von Hermès (ISIN: FR0000052292, WKN: 886670) würden heute mehr als 1,5% verlieren.



Die Futures auf den DAX / DE30 würden heute in der Nähe der Schlusskurse vom Freitag handeln. Der Bericht über den Verbraucherpreisindex in den USA von letzter Woche habe die Stimmung verbessert. Auch die gemischten Quartalszahlen aus den USA hätten die Stimmung nicht trüben können. Der heutige Handelstag dürfte aufgrund des US-Feiertags weniger volatil sein. (Quelle: xStation5 von XTB) (16.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der erste Handelstag in dieser Woche an den europäischen Märkten bringt eine gemischte Stimmung unter den Anlegern, so die Experten von XTB.Die heutige Sitzung könnte aufgrund des US-Feiertags einen Rückgang der Gesamtvolatilität an den Märkten mit sich bringen. Der DAX / DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verzeichne heute moderate Rückgänge und kämpfe dennoch darum, die 15.200-Punkte-Marke zu überwinden.Die Stimmung der Anleger in Europa sei gemischt. Die meisten Unternehmen würden moderate Zuwächse verzeichnen, dennoch halte sich die Volatilität während der heutigen Sitzung aufgrund eines Feiertags in den USA in Grenzen. (Quelle: xStation5 von XTB)