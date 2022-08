Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt versucht, sich nach dem gestrigen Ausverkauf zu stabilisieren, so die Experten von XTB.In der heutigen Sitzung würden die Einkaufsmanagerindizes für die größten Volkswirtschaften der Welt veröffentlicht. In Deutschland sei der Composite-Index auf ein 26-Monats-Tief gesunken, was die reale Gefahr einer Rezession in diesem Land noch deutlicher mache.DE30 im Chart: Die deutschen Standardwerte würden sich heute uneinheitlich zeigen und darum kämpfen, wieder über die Unterstützung des 38,2%-Retracements (Region 13.250 Punkte) zu kommen. Es sei auch erwähnenswert, dass der Index aus technischer Sicht den laufenden Aufwärtstrend beendet habe. Die nächsten Unterstützungen könne man im Bereich von 13.000 Punkten lokalisieren. Der lokale Widerstand liege derzeit im Bereich von 13.450 Punkten. (Quelle: xStation 5) (23.08.2022/ac/a/m)