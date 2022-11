Die Aktie von Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006/ WKN SHL100) habe in der heutigen Sitzung einen starken Kursrückgang verzeichnet. Es gebe mehrere Gründe für den Ausverkauf, nicht zuletzt: a) eine Senkung der Empfehlung durch Jefferies aufgrund der schwachen Gewinnaussichten im nächsten Jahr und b) der Verkauf von Aktien des Unternehmens im Wert von 1 Million Euro durch den Finanzvorstand des Unternehmens.



Die Aktien des Windparkunternehmens PNE (ISIN DE000A0JBPG2/ WKN A0JBPG) würden heute um fast 10% steigen, nachdem die Baader Bank ihre Empfehlung heraufgesetzt habe.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (23.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mittwochshandel an den europäischen Märkten bringt moderate Rückgänge bei den Indices, so die Experten von XTB.Der DE30 notiere unter dem gestrigen Eröffnungsniveau. Der Wirtschaftskalender für heute sei voll von interessanten Veröffentlichungen. Heute Morgen sei der deutsche Einkaufsmanagerindex veröffentlicht worden, der besser als erwartet ausgefallen sei. Heute werden wir auch PMI-Werte aus den USA, Daten über Arbeitslosenunterstützung, Aufträge für langlebige Güter oder die Stimmung der US-Wirtschaft erfahren, so die Experten von XTB.