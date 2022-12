Die Aktien von SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) würden ihre gestrigen Kursgewinne fortsetzen, nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf der Digital Health-Konferenz gesagt habe, dass die Einführung von elektronischen Rezepten in Deutschland Mitte nächsten Jahres erfolgen solle.



J.P. Morgan erhöhe das Kursziel für Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) von 55 auf 63 Euro.



Der deutsche Versorgungsriese Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01), der seit dem Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine in finanziellen Schwierigkeiten stecke, habe eine Schiedsklage gegen den russischen Konzern Gazprom eingereicht. Die Klage habe einen Wert von 11,6 Milliarden Euro. Die Aktie steige um mehr als 8%.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (02.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Freitagshandel an den europäischen Märkten bringt eine gemischte Stimmung bei den großen Aktienindices, so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute vor allem auf den NFP-Bericht (Non-Farm Payrolls), der um 14:30 Uhr veröffentlicht werde. In Deutschland erfahren wir von der Außenhandelsbilanz, so die Experten von XTB.