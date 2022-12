Deutschland, Einkaufsmanagerindices für Dezember.

- Verarbeitendes Gewerbe: 47,4 / erwartet 46,2 / vorher 46,2

- Dienstleistungen: 49,0 / erwartet 46,2 / vorher 46,1



Obwohl der deutsche Aktienmarkt heute von Rückgängen dominiert werde, gebe es ein Unternehmen, das mit mehr als 10% im Plus notiere. TeamViewer (ISIN DE000A2YN900/ WKN A2YN90) verhandele über eine Option zum Ausstieg aus dem Sponsoringvertrag mit dem englischen Verein Manchester United. Es werde erwartet, dass diese Entscheidung die Rentabilität des Unternehmens erheblich verbessern werde.



Die Aktien von CECONOMY (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) würden heute fast 3% verlieren, nachdem ODDO BHF seine Empfehlung auf "underperform" herabgestuft habe.



Die letzte Handelssitzung am deutschen Markt in dieser Woche bringt Rückgänge bei den im DAX/DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) zusammengefassten Werten, so die Experten von XTB.Die Stimmung der Anleger habe erneut unter dem Druck der Zentralbanken gestanden, insbesondere der EZB und den Äußerungen von Präsidentin Christine Lagarde, die sich hawkish zur künftigen Geldpolitik geäußert habe. Heute richte sich die Aufmerksamkeit der Anleger vor allem auf die Einkaufsmanagerindices aus Europa und den USA.- Verarbeitendes Gewerbe: 48,9 / erwartet 48,1 / vorher 48,3- Dienstleistungen: 48,1 / erwartet 49,1 / vorher 49,3