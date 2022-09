Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Fast zwei Drittel der Top 5.000-Unternehmen im deutschsprachigen Raum setzen auf Multichannel-Marketing, so DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Vor allem die Nutzung von E-Mail-Marketing und Social Media ist mittlerweile selbstverständlich. Unangefochten an der Spitze aller Branchen liegt der Handel, der die Klaviatur der verschiedenen digitalen Kanäle am besten beherrscht. Digitaler Spitzenreiter ist der Discounter Lidl, Aufsteiger des Jahres Kaufland steht auf dem zweiten Rang und auf Platz drei kommt der Versandhändler Otto. Dies sind die Ergebnisse der Studie "Digital Marketing Benchmarks 2022", die der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) und das Beratungsunternehmen absolit Consulting am 16. September vorgelegt haben. Bereits zum vierten Mal liefert der Report wertvolle Marktzahlen zum Einsatz der verschiedenen Dialogmarketing-Kanäle in den Branchen und Unternehmen. (16.09.2022/ac/a/m)





