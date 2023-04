Zum Wochenstart stehe unter anderem der Ölmarkt im Fokus. Bereits im Vorfeld ihres eigentlichen Treffens am heutigen Montag hätten die Mitglieder des Ölkartells OPEC+ am Sonntag eine überraschende Drosselung der Ölproduktion angekündigt. Von Mai an solle die Produktion um gut eine Million Barrel (je 159 Liter) pro Tag niedriger ausfallen. Saudi-Arabien habe das Kartell am Sonntag mit einer geplanten Förderkürzung von 500.000 Barrel pro Tag angeführt. Andere Mitglieder wie Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate Kuwait, Kasachstan, Oman und Algerien seien dem Beispiel gefolgt. Russland werde zudem seine Produktionskürzung bis Ende 2023 fortsetzen. Damit dürften von Mai an mehr als eine Million Barrel Rohöl pro Tag weniger auf den Markt strömen als bisher erwartet.



Die Futures der US-Börsen würden sich am Montagmorgen kaum verändert zeigen. Am Freitag seien freundlich aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial habe um 1,3 Prozent auf 33.274,15 Punkte zugelegt und erstmals seit drei Wochen wieder über die Marke von 33.000 Zählern überwunden. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 1,4 Prozent auf 4.109,31 Punkte gewonnen. Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei es 1,7 Prozent auf 13.181,35 Zähler nach oben gegangen.



Die Börsen in Asien hätten zum Wochenstart keine einheitliche Tendenz gezeigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe zuletzt 0,5 Prozent im Plus notiert. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe um 0,8 Prozent zugelegt. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang Seng (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) hingegen ein halbes Prozent verloren.



Auf der Terminseite sei es zum Wochenstart recht ruhig. Bei Walt Disney (ISIN US2546871060 / WKN 855686) stehe die Hauptversammlung auf dem Programm. Im Fokus stehe die Aktie von Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T). Der US-Elektroautobauer habe am Wochenende die Absatzzahlen für das erste Quartal veröffentlicht.



Zudem stünden die deutschen Autobauer um Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000), Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403), BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) & Co im Blickfeld. Im laufenden Jahr dürften mehr Autos vom Band rollen als bisher erwartet. Wie die Automobilwoche berichtet habe, gehe der Verband der Automobilindustrie nun von 3,79 Millionen produzierten Autos aus - 100.000 mehr als gedacht. Zudem stehe Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) im Fokus. Das Papier dürfte von einer Kaufempfehlung durch Morgan Stanley profitieren. (03.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX wird zum Wochenstart leicht im Minus erwartet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den DAX knapp zwei Stunden vor dem Start in die verkürzte Handelswoche 0,1 Prozent tiefer auf 15.615 Zähler. Damit gönne sich der deutsche Leitindex nach dem starken Verlauf in der Vorwoche eine Verschnaufpause.In der vergangenen Wochen habe der DAX ein Wochenplus von 4,6 Prozent verbuchen können. Er sei bei 15.628,84 Punkten aus dem Handel gegangen. Damit habe er sich dem bisherigen Jahreshoch von 15.706 Punkten nähert.