Jefferies habe sein Kursziel für die Aktien von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) von "halten" auf "kaufen" angehoben. Als Hauptgrund für die gute Bewertung sei der Kosten-/Margen-Hintergrund des Unternehmens genannt worden. Das Kursziel liege bei 96,90 Euro pro Aktie (zuvor 61,30 Euro pro Aktie).



Der Optimismus im Windturbinensektor habe HSBC veranlasst, den Ausblick für Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) anzuheben. Die Bank habe die Aktien des Unternehmens von "halten" auf "kaufen" umgestuft und das Kursziel von zuvor 19 Euro auf 24 Euro angehoben. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit um fast 4,49 Prozent zulegen.



Der öffentliche Nahverkehr und die Flughäfen in Deutschland stünden heute aufgrund eines bundesweiten Streiks der Beschäftigten unter Druck. Die Gewerkschaft ver.rdi fordere für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine Lohnerhöhung von 10,5%. Der Frankfurter Flughafen sei heute geschlossen.



Deutschland habe sich mit der Europäischen Union auf eine bahnbrechende Verordnung geeinigt, die vorschreibe, dass Neuwagen bis 2035 klimaneutral sein müssen. Die Regierung in Berlin habe erklärt, sie habe wichtige Zusicherungen erhalten, dass die EU-Verordnung technologieneutral sein werde. (27.03.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der erste Handelstag in Deutschland in dieser Woche bringt deutliche Anstiege bei den Aktien der größten an der Deutschen Börse AG notierten Unternehmen, so die Experten von XTB.Im Fokus der Anleger stünden vor allem die Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), die heute um mehr als 4,4 Prozent zulegen und damit einen Teil der Verluste aus der jüngsten Verkaufswelle aufgrund der steigenden CDS des Unternehmens wieder wettmachen würden. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute vor allem auf die Reden der Notenbanker von BoE, EZB und FED.Die Daten des ifo-Instituts seien besser ausgefallen als erwartet: Der Gesamtindex für das Geschäftsklima habe bei 93,3 Punkten gelegen (erwartet worden seien 91,0). Der Teilindex für die aktuelle Lage habe bei 95,4 Punkten gegenüber 94,1 erwarteten Punkten gelegen, während der Teilindex für die Erwartungen bei 91,2 Punkten gegenüber 88,3 erwarteten Punkten gelegen habe.Die Aktien von Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) würden heute um mehr als 6,6% steigen, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognosen für 2023 erhöht habe. Das Unternehmen habe hinzugefügt, es sei zuversichtlich, was das Geschäftsumfeld im Jahr 2023 angehe.