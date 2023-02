Die Aktien der Deutschen Post würden heute aufgrund der heutigen und morgigen Streiks Kursverluste verzeichnen. Die Tarifverhandlungen (die Beschäftigten würden 15% mehr Lohn fordern) mit der Deutschen Post würden voraussichtlich am Mittwoch wieder aufgenommen. Der Streik werde die Paket- und Briefzentren sowie das Zustellsystem betreffen. Nach Angaben der Gewerkschaft würden sich 42.000 Menschen an dem Streik beteiligen.



Die Aktien von Carl Zeiss würden heute nach einer Herabstufung der Empfehlung von Berenberg fast 2% verlieren. Das Kursziel sei von 135 auf 138 Euro angehoben und das Rating auf "halten" gesenkt worden. Nach Ansicht der Berenberg-Analysten könnten die Gewinne im zweiten Quartal 2023 aufgrund mehrerer margenverzehrender Faktoren unter Druck geraten.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (06.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Montagshandel an den europäischen Aktienmärkten bringt eine Verschlechterung der Anlegerstimmung, so die Experten von XTB.Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung sei relativ leer. Nach Handelsschluss an der Wall Street würden u.a. die Finanzergebnisse von Activision Blizzard Pinterest veröffentlicht.