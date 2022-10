Unternehmensnachrichten:



adidas AG (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW) plane die Beendigung der Zusammenarbeit mit Ye, früher bekannt als Kanye West, nach seinen jüngsten Äußerungen, die einige als beleidigend ansehen würden, so Bloomberg.



Die Aktie von SAP sei um über 4% gestiegen, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal ein schnelleres Umsatzwachstum als erwartet gemeldet habe.



Frasers (ISIN GB00B1QH8P22 / WKN A0MK5S) habe gestern bekannt gegeben, dass es nun eine strategische Beteiligung von 32,8% an HUGO BOSS halte, die größtenteils durch indirekte Verkaufsoptionen gehalten werde und einen Wert von 960 Mio. Euro habe. Das sei ein Anstieg gegenüber 900 Millionen Euro im Juni. (25.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte die anfänglichen Gewinne nicht halten und fiel am Dienstag um 0,8%, nachdem die ifo-Umfrage einen Rückgang des Geschäftsklimas zeigte und das Institut davor warnte, dass der deutschen Wirtschaft ein schwieriger Winter bevorstehe, so die Experten von XTB.Die Berichtssaison für Europas Großbanken habe am Dienstag mit einem Gewinnrückgang von 24% bei der UBS begonnen, die jedoch die Marktprognosen übertroffen habe. Die Aktien der HSBC seien dagegen um rund 6% gefallen, nachdem die Bank einen Rückgang des Vorsteuergewinns im dritten Quartal um 42% gemeldet habe.