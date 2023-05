Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag eröffnete der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) nach einem langen Wochenende (Tag der Arbeit) höher, so die Experten von XTB.Die heutige Börsensitzung in Europa habe eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gebracht. Der DAX sei nach der Eröffnungsglocke stark gestartet und habe neue Jahreshöchststände markiert. Das Momentum habe jedoch nicht lange angehalten, und wenige Minuten nach Beginn der Sitzung sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen, sodass der DAX im negativen Bereich gehandelt worden sei.Aus Sicht der technischen Analyse sei es am Konsolidierungsniveau zu einem Fehlausbruch gekommen. Nachdem der DAX unter die Zone um 16.060 Punkte gefallen sei, habe sich der Rückgang beschleunigt und der Kurs habe den EMA100 berührt, wo die Bullen ins Spiel gekommen seien. Wenn der gleitende Durchschnitt verteidigt werde und eine Hammer-Formation im H1-Chart erscheine, bestehe die Möglichkeit eines erneuten Tests der Widerstandsniveaus um 16.060 Punkte. Werde die Formation hingegen entkräftet und falle der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt, sei ein weiterer Rückgang in Richtung der Tiefststände der letzten Woche um 15.830 Punkte nicht auszuschließen. (02.05.2023/ac/a/m)