Die Volkswagen AG (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) und Mahindra & Mahindra hätten ihre Zusammenarbeit erweitert und ein Term Sheet unterzeichnet, unter dem der deutsche Automobilhersteller elektrische Komponenten an seinen indischen EV-Hersteller liefern werde.



Bayer werde Russland weiterhin mit wichtigen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln beliefern und damit den Kurs von Kommentaren vom März umkehren, wonach Lieferungen für 2023 davon abhängig wären, dass Russland seine Angriffe auf die Ukraine einstelle.



Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) habe einen Vertrag mit Malaysia Airlines über die Lieferung von 20 A330neo unterzeichnet, da die Fluggesellschaft plane, ihre alte Flotte von A330-Großraumjets zu ersetzen. Die Flugzeuge sollten vom dritten Quartal 2024 bis 2028 ausgeliefert werden, habe die Airline mitgeteilt. (16.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete höher in die heutige Sitzung, jedoch belasteten die enttäuschenden ZEW-Daten die Marktstimmung, so die Experten von XTB.Der Index sei im August auf -55,3 gefallen, den niedrigsten Wert seit Oktober 2008, da die Finanzmarktexperten einen weiteren Rückgang des ohnehin schwachen Wirtschaftswachstums in Deutschland erwarten würden. Unterdessen habe der Wasserstand des Rheins an einem wichtigen Wegpunkt einen neuen Tiefstand erreicht, was sich auf den Transit von Treibstoff und anderen Gütern auswirken könnte, da die Klimakrise in Europa die Energieversorgungskrise verschärfe.