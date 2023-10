Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Erstmals seit Ende März rutschte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch unter die Marke von 15.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dass sich der deutsche Blue-Chip-Index dann schnell wieder zumindest ein bisschen erholt habe, sei nur ein kleines Trostpflaster. Letztlich müsse sich zeigen, ob auf Dauer zumindest die solide Unterstützungszone halte, die von etwa 14.746 bis 14.800 Zähler reiche. Der 14.800er-Bereich sei in den vergangenen gut drei Jahren immer mal wieder eine bedeutende Wegscheide für den DAX gewesen. Aktuell komme ein bedeutendes Fibonacci-Retracement hinzu, denn bei den genannten 14.476 Punkten wären genau 38,2 Prozent jener Aufwärtsbewegung wieder eingebüßt, die den Index von September 2022 bis Juli 2023 von 11.862 (aktuell ein 22-Monats-Tief) auf das Allzeithoch bei 16.528 Zähler gehievt habe. Werde dieses Retracement durchbrochen, bestehe von dieser Warte aus ein Korrekturpotenzial bis zur 50-Prozent-Fibonacci-Marke bei 14.195 Punkten. Davor wäre das Achtmonatstief vom März bei 14.458 Zählern ein möglicher Stabilisator. Eine massive Widerstandszone zeige sich zwischen etwa 15.515 und 15.770 Punkten. Dort würden sich die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38, 55 und 200 Börsentage und zudem das Einwochenhoch befinden. (05.10.2023/ac/a/m)

