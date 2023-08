Im Fokus stehe zudem BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11). Hier habe es zuletzt Gerüchte gegeben, der Chemiekonzern könnte sich von seinem jüngst rechtlich verselbstständigten Geschäft mit Katalysatoren für Verbrennungsmotoren trennen. Und auch Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) bleibe im Blickfeld. Das Unternehmen habe einen Auftrag für drei Projekte in der Türkei erhalten. Talanx (ISIN DE000TLX1005 / WKN TLX100) profitiere derweil von einer Kaufempfehlung durch HSBC. Erneut im Fokus stünden zudem BioNTech (ISIN US09075V1026 / WKN A2PSR2) und Moderna (ISIN US60770K1079 / WKN A2N9D9). Beide Werte hätten zuletzt deutlich zulegen können.



Die Stimmung an den US-Börsen habe sich am Dienstag wieder leicht eingetrübt. Nach einem wenig veränderten Montag für den bekanntesten Wall Street Index Dow Jones Industrial und deutlichen Gewinnen für die technologielastigen NASDAQ-Indizes sei es nun erneut moderat abwärts gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei um 0,28 Prozent auf 4.387,55 Zähler gesunken. Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 0,19 Prozent auf 14.908,96 Punkte eingebüßt, nachdem er am Montag noch um 1,7 Prozent zugelegt habe.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent gewonnen. In China sei dem jüngsten Erholungsversuch indes schon wieder ein Stück weit die Luft ausgegangen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei im späten Handel um 0,9 Prozent gesunken. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe hingegen um 0,3 Prozent zugelegt.



