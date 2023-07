Der unerwartet deutliche Rückgang der Inflation habe am Mittwoch an den US-Börsen insbesondere den Technologiewerten weiteren Schwung verliehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe seine jüngsten Gewinne etwas ausgebaut und um 0,25 Prozent auf 34.347,43 Punkte zugelegt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 0,74 Prozent auf 4.472,16 Zähler gewonnen. Für den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei es um 1,24 Prozent auf 15.307,23 Punkte nach oben gegangen.



In Asien hätten die Aktienmärkte am Donnerstag dank der positiven Inflationsdaten aus den USA und der damit verbundenen Hoffnung auf ein absehbares Ende der Leitzinserhöhungen deutlich zugelegt. In Tokio sei japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) im späten Handel rund eineinhalb Prozent gestiegen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe trotz schwacher Exportdaten im späten Handel zuletzt etwas mehr als ein Prozent zugelegt. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei zuletzt mehr als zwei Prozent geklettert.



Am Donnerstag ganz klar im Fokus stehe die Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF). Das Papier dürfte nach einer Gewinnwarnung deutlich im Minus starten. Ebenfalls im Minus werde SMA Solar (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) nach einer kritischen Einschätzung von Jefferies erwartet. Freundlich hingegen würden Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) nach einem Bericht zu den Auftragseingängen im zweiten Quartal und Südzucker (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, NASDAQ OTC-Symbol: SUEZF) nach einem positiven Ausblick auf das laufende Quartal erwartet. Im Blick stehe auch Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV). Das Unternehmen stelle seinen Fahrplan zur kompletten Klimaneutralität bis 2040 vor. Eine positivere Einschätzung der US-Bank J.P. Morgan dürfte Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) beflügeln. J.P. Morgan habe die Aktie auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 12 Kronen erhöht.



(Mit Material von dpa-AFX) (13.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigt auf seinem Erholungsweg bislang keine Ermüdungserscheinungen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Vortag habe er mit dem Rückenwind vorteilhafter Inflationszahlen aus den USA schwungvoll den vierten Gewinntag in Folge eingetütet und so die Rückkehr über die 16.000-Punkte-Marke geschafft. Ob ein fünfter Gewinntag folge, sei vorbörslich nicht eindeutig.