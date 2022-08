Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) liegt oberhalb von 13.335 ein Aufwärtstrend vor, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Auf der anderen Seite werde es nicht leicht, den Bereich 13.600/13.795 dauerhaft zu bezwingen. Noch am Freitag sei zum Beispiel ein Wochenschlusskurs unter 13.600 festgestellt worden, obwohl der DAX im Wochenverlauf schon bis 13.793 hochgelaufen sei.



Der DAX sei aus Sicht der BNP Paribas für heute am besten so zu interpretieren, dass er dazu neige, ein weiteres Mal bis ca. 13.562/13.557 zu fallen. Ob der Index dabei zuvor nochmal bis 13.680/13.690 oder 13.745/13.750 steige, sei unerheblich und ändere nichts an der vorgegebenen Route zu 13.562/13.557. Nur ein Anstieg über 13.800 würde das Tief 13.562/13.557 verhindern können. Der DAX zeige auch Trendschwäche, zu erkennen anhand des Keils im Tageskerzenchart und am divergierenden RSI Indikator im Tageskerzenchart. Aus dem Keil ergebe sich übrigens bei regelkonformer Auflösung sogar ein Ziel bei 13.032, doch das solle heute nicht das Hauptthema sein. (09.08.2022/ac/a/d)



Finanztrends Video zu DAX



