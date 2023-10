In Asien hätten die wichtigen Aktienmärkte in Hongkong, Japan und Südkorea feiertags bedingt geschlossen. In China habe der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, ein halbes Prozent verloren. Es sei der erste Handelstag an den Börsen in China seit dem 28. September. Die vergangenen sechs Werktage seien die Märkte feiertagsbedingt geschlossen gewesen.



Auf der Unternehmensterminseite bleibe es auch zum Wochenstart ruhig. Im Fokus stehe das Übernahmeangebot für Vitesco (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC) durch Schaeffler (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, NASDAQ OTC-Symbol: SCFLF). Zudem gebe es eine Änderung im SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338). Nach der Übernahme des Softwareanbieters SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) durch den Finanzinvestor EQT werde dessen Aktie erwartungsgemäß aus dem SDAX entfernt. Für SUSE werde ab diesem Montag der Abfüllanlagenhersteller Krones in den SDAX aufgenommen.



Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) wolle Kosten sparen und Stellen abbauen - insbesondere im Bereich IT. Bei der von der Deutschen Post (DHL Group) (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DHL, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) schon seit Längerem gewünschten Möglichkeit, Briefe in zwei Geschwindigkeiten zuzustellen, habe das Unternehmen seine Vorstellungen nun konkretisiert. "Es könnte einen Prio-Brief geben, der am Tag nach dem Briefeinwurf beim Adressaten ist und einen Standardbrief, der erst nach drei Tagen ankommt", habe Post-Managerin Nikola Hagleitner der "Welt am Sonntag" gesagt.



Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) habe die ersten Test-Satelliten für sein geplantes System zur Internet-Versorgung aus dem All gestartet. Das Satelliten-Netz mit dem Namen Kuiper solle mit dem ähnlich funktionierenden Dienst Starlink von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX konkurrieren. Die Aktie von Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) könnte vom vierten Sieg in dieser Bundesligasaison profitieren. Im Blick stünden zudem einige Analysteneinschätzungen. Die UBS habe die Kursziele für die Porsche AG und die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) gesenkt, aber ihre Kaufempfehlungen für beide Aktien bestätigt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeichnen sich am Montag wieder Verluste ab, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Seine Erholung vom Freitagnachmittag nach dem US-Arbeitsmarktbericht erweise sich damit zunächst als Strohfeuer. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 15.144 Punkte. Im Fokus bleibe das Vorwochentief seit Ende März bei 14.948 Punkten.Neue Sorgen bringe vor allem der Nahost-Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Auch zwei Tage nach dem beispiellosen Angriff der Islamisten auf Israel würden die Kämpfe mit Bombardements der israelischen Luftwaffen weiter gehen. Dementsprechend dürften die Rüstungswerte um Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) und HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) wieder verstärkt im Fokus stehen. Die Wahlausgänge in Bayern und Hessen mit Siegen der Amtsinhaber würden in den Hintergrund treten.