Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX wurde am Wochenende 35 Jahre alt, berichten die Analysten der NORD/LB. WKN 846741 ) +1,53%; TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) +1,86%). Die sinkende Inflation im Euroraum habe dazu beigetragen. Die Anhebung der Guidance bei LEG Immobilien habe für eine gute Stimmung im gesamten Sektor gesorgt. LEG selbst sei um 4,3% vorgerückt, Vonovia um 3,0%, TAG um 3,5%, Patrizia sogar um 5,0%.Gewinne habe es nach positiven Konjunkturdaten auch an der Wall Street gegeben ( Dow Jones +0,84%; S&P 500 +1,23%; NASDAQ Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,45%). Der Technologieindex NASDAQ 100 habe das 1. Halbjahr 2023 mit einem Plus von nahezu 39% mit dem höchsten Anstieg in einem 1. Halbjahr seit seinem Bestehen abgeschlossen. Die Aktie von Apple habe bei USD 193,15 ein neues Allzeithoch erreicht, womit das Unternehmen mit mehr als USD 3 Billionen bewertet werde.LEG Immobilien habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 angehoben. Der bereinigte operative Mittelzufluss (AFFO) solle nun einen Wert zwischen EUR 165 Mio. und EUR 180 Mio. erreichen (statt bislang EUR 125 Mio. bis EUR 140 Mio.). Verantwortlich hierfür seien mit einer geringeren Übergewinnbesteuerung auf eigene Stromproduktion sowie einer weiteren Streichung geplanter Neubauaktivitäten zwei Einmaleffekte. Allerdings habe es auch von operativer Seite positive Nachrichten gegeben: Auf Basis der aktuellen Nachfragesituation am Mietmarkt werde nun ein erhöhtes Mietwachstum von 3,8% bis 4,0% (zuvor: 3,3% bis 3,7%) erwartet. (03.07.2023/ac/a/m)