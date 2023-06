Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 1. Juli wird der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 35 Jahre alt, so die Analysten der DekaBank.



Pünktlich in seinem Jubiläumsjahr beschenke der DAX sich und seine Anleger mit neuen Rekordständen. Seit seiner Auflage 1988 habe sich die Punktzahl des Börsenbarometers mehr als versechzehnfacht, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von mehr als 8 Prozent entspreche. Grund zur Sorge seien die hohen Indexstände nicht, denn sie würden auf einer hohen Gewinndynamik der im Index enthaltenen und hervorragend wirtschaftenden Unternehmen fußen. Gemessen an fundamentalen Werten liege der DAX sogar unterhalb seiner historischen Durchschnittsbewertung. (29.06.2023/ac/a/m)

