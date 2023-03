Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trotz der heftigen Turbulenzen in der Bankenbranche habe die EZB ihren Leitzins wie erwartet um 0,50% angehoben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die EZB rechne damit, dass die Inflation wahrscheinlich "zu lange zu hoch" bleiben werde und habe den Leitzins deshalb wie erwartet um 50 Basispunkte angehoben. Für das laufende Jahr werde nun mit einer Inflationsrate von 5,3% gerechnet, für 2024 noch mit 2,9%. Bisher seien sogar 6,3 respektive 3,4% erwartet werden.Wie es mit dem Leitzins weitergehe, bleibe derweil offen. Die Notenbank wolle weitere Zinsschritte von künftigen Daten abhängig machen, da der Preisdruck hoch bleibe. Der DAX reagiere auf die Neuigkeiten wie erwartet volatil, mit Ausschlägen in beide Richtungen. (16.03.2023/ac/a/m)