Ausblick: Nach dem Rekordlauf vom Dienstag könne die gestrige Sitzung zunächst als typischer Konsolidierungstag gewertet werden. Dabei müsse allerdings auch der Ausbruchsversuch vom Vortag als vorerst gescheitert angesehen werden.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite lasse sich die erste Hürde jetzt wieder an der runden Tausender-Marke antragen. Darüber sollte das amtierende Allzeithoch bei 17.050 Punkten - idealerweise auf Schlusskursbasis - überboten werden. Im Anschluss wäre der Weg dann erneut frei von weiteren Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei die erste Unterstützung dagegen direkt am Zwischenhoch vom 24. Januar bei 16.921 Punkten zu finden, das gestern per Tagesschluss hauchdünn habe verteidigt werden können. Würden die Kurse indes unter diesen Halt fallen, müsste auf das Verlaufshoch vom 11. Januar bei 16.839 Punkten mit dem Tagestief vom vergangenen Donnerstag bei 16.822 Punkten sowie der 16.800er Marke geachtet werden. Unterhalb dieses Niveaus könnte ein Rücksetzer an das Top vom 6. Dezember bei 16.727 Punkten nicht mehr ausgeschlossen werden. Nach einem Rutsch unter den kurzfristigen GD50 (aktuell bei 16.669 Punkten) könnten schließlich die beiden Kurslücken vom 24. (untere Kante bei 16.627 Punkten) und vom 22. Januar (untere Kante bei 16.555 Punkten) geschlossen werden. (08.02.2024/ac/a/d)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist mit einem Schlusskurs bei 16.922 Punkten (-0,7%) gestern wieder unter die 17.000er Marke zurückgefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Einen Tag, nachdem der deutsche Leitindex die aktuelle historische Bestmarke auf 17.050 Zähler habe verbessern können, hätten die deutschen Blue Chips wieder in den Rückwärtsgang geschaltet. Dabei hätten die Kurse bereits zur Eröffnung bei 17.021 Punkten unter dem Vortagsschluss (17.033 Punkte) notiert und seien auch per Tageshoch nicht über 17.022 Punkte hinausgekommen. Stattdessen habe das Aktienbarometer die Verluste insbesondere am Nachmittag noch einmal deutlich ausgebaut und sei im Tief auf 16.907 Punkte zurückgefallen.