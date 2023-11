Bei easyJet (ISIN GB00B7KR2P84 / WKN A1JTC1) stünden derweil Jahreszahlen auf dem Programm, bei RWE (ISIN DE0007037129 / WKN 703712) der Capital Markets Day und bei Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) der Research and Development Day.



Zudem könnten wieder einige Analysteneinschätzungen für Bewegung sorgen. Jefferies habe Infineon (ISIN DE0006231004 / WKN 623100) von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 46 Euro angehoben. Die Privatbank Berenberg habe Continental (ISIN DE0005439004 / WKN 543900) von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 83 Euro angehoben. Und die UBS habe das Ziel für Linde (ISIN IE000S9YS762 / WKN A3D7VW) von 445 auf 480 Dollar angehoben. Pessimistischer werde hingegen die DZ BANK für die Aktie von Merck KGaA (ISIN DE0006599905 / WKN 659990). Hier hätten die Analysten die Kaufempfehlung gestrichen und das Kursziel von 195 auf 176 Euro gesenkt.



Die US-Aktienmärkte hätten sich am Montag kaum bewegt präsentiert. Der Leitindex Dow Jones sei am Ende 0,2 Prozent im Minus bei 35.333,47 Zählern aus dem Handel gegangen. Beim marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es 0,2 Prozent nach unten gegangen, der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 0,1 Prozent tiefer geschlossen.



Auch in Asien hätten sich die Anleger am Dienstagmorgen überwiegend zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) sei um 0,1 Prozent gefallen. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen sei im späten Handel nahezu unverändert gewesen. Deutlichere Verluste habe es beim Hang Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) gegeben, der fast ein Prozent eingebüßt habe. (28.11.2023/ac/a/m)







Zum Wochenstart ist der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) wieder unter die 16.000-Punkte-Marke zurückgerutscht. Der DAX sei mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 15.966,37 Zählern aus dem Handel gegangen. Anleger würden vor den anstehenden Inflationsdaten aus den USA und Europa in dieser Woche Zurückhaltung zeigen. Der Broker IG taxiere den DAX am heutigen Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt mit 15.955 Punkten etwa 0,1 Prozent unter seinem Vortagesschluss.