Nachrichten:



Die Aktien von Fresenius würden im heutigen Handel um mehr als 7,5% steigen, nachdem die Quartalszahlen besser als erwartet ausgefallen seien. Darüber hinaus werde erwartet, dass die Aussichten für die Zukunft noch besser sein würden, wie auch der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Herr Michael Sen, bestätige, der beabsichtige, die operative Leistung des Gesundheitskonzerns zu verbessern. Der Umsatz des Unternehmens habe sich im ersten Quartal auf 10,2 Milliarden Euro belaufen und damit leicht über dem Konsens der Analysten gelegen. Der Betriebsgewinn habe sich auf 354 Millionen Euro belaufen und damit über den Erwartungen von 335 Millionen Euro gelegen. Die Anleger würden vor allem auf die guten Ergebnisse der Kabi-Sparte (intravenöse Medikamente) reagieren. Das Unternehmen habe seine Gewinnprognosen für 2023 bestätigt.



Der Aktienkurs des Düngemittelherstellers K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) falle um mehr als 6%, nachdem die Gewinnprognosen für das nächste Jahr gesenkt worden seien. Es werde erwartet, dass das EBITDA in diesem Jahr zwischen 1,15 und 1,35 Mrd. Euro liegen werde, während das Unternehmen zuvor von 1,3 bis 1,5 Mrd. Euro ausgegangen sei. Der Analystenkonsens sei von einem Ergebnis von 1,41 Milliarden Euro ausgegangen. Das EBITDA des ersten Quartals habe jedoch die Markterwartungen übertroffen und bei 454 Millionen Euro gelegen, 13% niedriger als im Vorjahr und 5,55% höher als die Markterwartungen.



Die Aktien von Evonik (ISIN DE000EVNK013 / WKN EVNK01), die gemischte Quartalsergebnisse gemeldet hätten, würden ebenfalls unter Druck gehandelt. Die Analysten würden sich in erster Linie auf die Gewinnprognosen für das Gesamtjahr konzentrieren, da das Unternehmen seine Gewinnprognosen für das Gesamtjahr aufgrund des zunehmend schwierigeren Umfelds auf das untere Ende der bisherigen Prognose-Spanne senke.



Die Futures auf den deutschen Leitindex (DE30) (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) würden heute niedriger notieren und hätten die psychologische Barriere von 16.000 Punkten unterschritten. (Quelle: xStation5 von XTB) (09.05.2023/ac/a/m)







