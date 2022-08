So sei der Preis für eine Megawattstunde wieder deutlicher unter die Marke von 1.000 Euro gefallen. Zuletzt habe der 2023er Future bei 775 Euro notiert. Möglicherweise würden einige Investoren auch auf für die Börse gute Konjunkturdaten spekulieren. Um 14 Uhr würden die Verbraucherpreise für Deutschland veröffentlicht, um 16 Uhr das Verbrauchervertrauen des Conference Boards in den USA.



Aus technischer Sicht sei die Unterstützung im Bereich von 12.800 erfolgreich getestet worden - ein positives Signal. In den letzten Minuten sei der DAX sogar über das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 12.985 sowie die 13.000-Punkte-Marke gesprungen. Sollte sich der Index darüber halten, könnte sich auch der Mittwoch freundlich entwickeln.



Durch die Entwicklung in den letzten 24 Stunden habe sich das Chartbild des DAX wieder aufgehellt. Angesichts der FED-Aussagen vom Freitag werde sich der deutsche Leitindex aber schwer tun, eine neue Rally zu starten. Die nächsten Wochen würden versprechen, volatil zu werden. (30.08.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Dienstagvormittag die Erholung des Vortages fort, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Der DAX klettere eine Dreiviertelstunde nach Handelseröffnung wieder über die wichtige 13.000-Punkte-Marke und generiere damit ein Kaufsignal. Ein Grund für den Anstieg könnte eine leichte Entspannung an den Strombörsen sein.