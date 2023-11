Auf der Unternehmensseite gebe es am heutigen Mittwoch einige Quartalszahlen. Es würden unter anderem Aroundtown (ISIN LU1673108939 / WKN A2DW8Z) und am Abend der SAP-Rivale Salesforce (ISIN US79466L3024 / WKN A0B87V) berichten.



Im Fokus stünden zudem erneut einige Analysteneinschätzungen. Die Privatbank Berenberg habe Siltronic (ISIN DE000WAF3001 / WKN WAF300) von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 107 Euro angehoben. J.P. Morgan habe BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 110 Euro erhöht. Für Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) werde J.P. Morgan hingegen skeptischer. Hier habe die US-Bank von "overweight" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 160 auf 128 Euro gesenkt.



Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe derweil das Kursziel für Siemens (ISIN DE0007236101 / WKN 723610) von 172 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Siemens von 222 auf 217 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Im Blickfeld bleibe zudem der DAX-Tagesgewinner vom Vortag, RWE (ISIN DE0007037129 / WKN 703712). Das Unternehmen habe am Kapitalmarkttag überzeugen können.



Die US-Börsen hätten am Dienstag den Handelstag mit moderaten Gewinnen beendet. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,2 Prozent höher bei 35.416,98 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei mit 0,1 Prozent im Plus bei 4.554,89 Zähler aus dem Handel gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei um 0,3 Prozent auf 16.010,43 Punkte gestiegen.



Die Börsen in Asien hätten am Morgen unter Druck gestanden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe um 0,3 Prozent nachgegeben. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen sei im späten Handel um 0,9 Prozent gesunken. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong sei der Hang Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) 2,5 Prozent abgerutscht. Hier hätten Kursverluste von Tech-Aktien auf der Stimmung gelastet, nachdem der chinesische Shopping-Plattform-Anbieter Meituan sich verhaltener zu seinen Wachstumsaussichten geäußert habe. (29.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Dienstag ins Plus arbeiten können, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Ende sei er 0,2 Prozent bei 15.992,67 Zähler aus dem Handel gegangen. Am heutigen Mittwoch könnte er wieder über die Marke von 16.000 Punkten steigen. Der Broker IG taxiere den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt leicht höher auf 16.001 Punkte.Am heutigen Handelstag stünden erste Daten zur Inflation aus Deutschland im Blickpunkt. Wie sich die Verbraucherpreise im November entwickelt hätten, gebe das Statistische Bundesamt um 14:00 Uhr in einer ersten Schätzung bekannt. In den USA stünden am Nachmittag Daten zum BIP auf dem Programm. Stark präsentiere sich derzeit der Goldpreis. Dieser notiere am Morgen bei 2.044,74 Dollar und damit nicht einmal mehr 40 Dollar unter seinem Rekordhoch.