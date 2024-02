Siltronic hingegen dürfte mit einem deutlichen Kursverlust in den Handel starten. Das Unternehmen habe am Vorabend bereits Zahlen veröffentlicht. Insbesondere der Ausblick und die massive Dividendenkürzung von 3,00 Euro auf 1,20 Euro je Aktie hätten die Stimmung vermiesen.



Stark würden sich derweil weiterhin die Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT präsentieren. Die Aussicht auf höhere Ausgaben für den Rüstungsbereich beflügele die Werte weiterhin.



NVIDIA steige derzeit von einem Hoch zum nächsten. Die UBS habe nun das Kursziel von 580 auf 850 Dollar erhöht und die "buy"-Empfehlung bestätigt. Und auch der Bitcoin präsentiere sich weiter von seiner starken Seite. Zuletzt sei ihm der Sprung über die 50.000-Dollar-Marke gelungen.



Die US-Märkte hätten im Tagesverlauf neue Rekordstände erklimmen können, zum Handelsende hin sei jedoch etwas die Luft ausgegangen. Der Dow Jones Industrial habe am Ende ein Plus von 0,3 Prozent auf 38.797,38 Zähler verbucht, der marktbreite S&P 500 sei mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent auf 5.021,84 Zählern aus dem Handel gegangen. Der technologielastige NASDAQ 100 sei im Tagesverlauf erstmals über die 18.000-Punkte-Marke geklettert. Am Ende sei er allerdings mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 17.882,66 Zählern aus dem Handel gegangen.



An den chinesischen Börsen finde weiterhin feiertagsbedingt kein Handel statt. In Japan habe sich die Börse freundlich präsentiert. Der Leitindex Nikkei 225 steige 2,9 Prozent. (13.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich zum Wochenstart von seiner freundlichen Seite gezeigt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Er sei am Ende 0,7 Prozent auf 17.037,35 Zähler und damit knapp unter das in der Vorwoche markierte Rekordhoch gestiegen. Am heutigen Dienstag werde der deutsche Leitindex allerdings schon wieder etwas schwächer erwartet. Der Broker IG taxiere den DAX am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 16.993 Zähler.Im Fokus stünden am Morgen die Zahlen von TUI und thyssenkrupp nucera. TUI blicke angesichts einer starken Buchungslage zuversichtlich auf das Gesamtjahr. Am späten Vormittag finde zudem die Hauptversammlung statt. Der Elektrolyse-Spezialst thyssenkrupp nucera habe derweil im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktie dürfte deutlich im Plus in den Handel starten. Im Tagesverlauf veröffentliche zudem unter anderem Coco-Cola seinen Quartalsbericht.