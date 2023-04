Am Morgen habe es positive Wirtschaftsdaten aus China gegeben. Dies habe die Börsen dort allerdings nicht unterstützen können. Im Fokus stünden nach wie vor weitere mögliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank FED. Die Anleger würden derzeit zudem auf die in Fahrt kommende Berichtssaison in Europa und den USA blicken.



Am heutigen Dienstag würden Mutares (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London Stock Exchange-Symbol: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF), die Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und am Abend nach US-Börsenschluss Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) und United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Ticker-Symbol: UAL) ihre Zahlen präsentieren. Bei Boeing findet die Hauptversammlung statt. Zudem stehe die Shanghai Automesse im Fokus und damit die Autowerte um Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) & Co. Positiv dürfte MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) nach guten Zahlen am Vorabend in den Handel starten.



Am Montag seien die wichtigsten US-Aktienindizes mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 0,3 Prozent auf 33.987,18 Punkte gewonnen. Der breit gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 0,3 Prozent auf 4.151,32 Punkte zugelegt. Und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe letztendlich 0,1 Prozent auf 13.087,71 Zähler gewonnen.



In Asien hätten die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstagmorgen trotz positiver Wirtschaftsdaten aus China keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,1 Prozent im Plus gestanden. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong habe hingegen um 0,8 Prozent nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) wiederum habe im späten Handel 0,4 Prozent im Plus gestanden. (18.04.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag mit 0,1 Prozent leicht im Minus bei 15.789,53 Punkten aus dem Handel gegangen war, wird er am heutigen Dienstag wieder leicht im Plus erwartet, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,15 Prozent auf 15.813 Punkte.