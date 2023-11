Die US-Börsen hätten zum Auftakt in eine verkürzte Handelswoche weiter zugelegt. So habe der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag 0,58 Prozent auf 35.151,04 Zähler gewonnen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe den höchsten Stand seit Anfang Januar 2022 erreicht und mit einem Plus von 1,19 auf 16.027,06 Punkte geschlossen. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei es um 0,74 Prozent auf 4.547,38 Punkte hochgegangen. Die Indices hätten damit ihre Ende Oktober begonnene Rally fortgesetzt.



Im Sog der festen US-Börsen habe es am Dienstag in Asien vermehrt Kursgewinne gegeben. Der chinesische CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen habe im späten Handel 0,55 Prozent dazugewonnen, unter anderem wegen staatlicher Stützungsmaßnahmen für den angeschlagenen Immobiliensektor. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent zugelegt. In Japan dagegen habe es nur wenig Bewegung gegeben: Der Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe sein Vortagshoch seit mehr als 30 Jahren nicht überbieten können. Er habe zuletzt hauchdünn im Plus gelegen.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenstart musste der DAX etwas Federn lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Montag sei der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 15.901,33 Zähler aus dem Handel gegangen. Grund dafür sei der starke Einbruch der Bayer-Aktie (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001) gewesen. Am heutigen Dienstag dürfte der DAX wieder etwas höher starten. Der Broker IG taxiere ihn knapp zwei Stunden vor dem Handelsauftakt 0,2 Prozent höher auf 15.930 Punkte.Am heutigen Dienstag stünden einige Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem HP (ISIN US40434L1052 / WKN A142VP) und NVIDIA (ISIN US67066G1040 / WKN 918422) berichten. Bei Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) finde zudem der Capital Markets Day statt. Auch bei Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) laufe der zweite Tag der Capital Markets Days. Im Blickfeld stehe zudem MorphoSys (ISIN DE0006632003 / WKN 663200). Das Unternehmen habe am Vorabend die Daten zum großen Hoffnungssträger Pelabresib vorgelegt. Allerdings hätten diese nur teilweise überzeugen können, weswegen die Aktie nachbörslich deutlich unter Druck gestanden habe. Nordex könne sich derweil über einen neuen Auftrag aus Kroatien freuen.