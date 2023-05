Paris (www.aktiencheck.de) - Super Verlauf, es hieß original: "...Vermutlich kommt der DAX heute am Vormittag nicht über 15.980/15.990 hinaus und bildet im Tagesverlauf ein tieferes Tief als gestern aus, insbesondere bei 15.820/15.790..." Das klappte 1a super, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einem DAX Hoch bei 15.970,5 sei der DAX bis 15.755 gefallen.Basisszenario - Hauptvariante (60%): Der DAX steige heute früh wahrscheinlich zunächst bis ca. 15.900/15.915. Mehr als DAX 15.900/15.916 erwarte die BNP Paribas am Vormittag oberseitig nicht oder kaum, denn die Bullen könnten in dieser Marktphase wohl keine Wunder mehr vollbringen, zumindest dürfte es ihnen schwerfallen. Demnach gehe der DAX ab 15.900/15.915 wieder auf Talfahrt zu tieferen Kursen bei mindestens 15.819. Bei 15.819 gebe es nochmals Chancen, eine kleine Warteschleife zu drehen, also nochmals bis 15.900/15.916 zu steigen. Unterhalb von 15.819 wachse das Risiko einer Wochenschlussabwärtsbewegung zu 15.750/15.745 oder 15.660. (12.05.2023/ac/a/m)